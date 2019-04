Jongetje (9) dood teruggevonden in gracht bij asielcentrum: “Verdacht overlijden, moordonderzoek geopend”

Op de terreinen van het opvangcentrum van Fedasil in Broechem (Ranst) is woensdag een jonge Palestijnse asielzoeker (9) dood aangetroffen. “Er is een gerechtelijk onderzoek geopend en een onderzoeksrechter gevorderd voor moord”, aldus het parket. Er zijn vijf mensen aangehouden, enkelen onder hen verbleven in het centrum, zegt een woordvoerder van het parket. Minister Maggie De Block (Open VLD) reageert geschokt. “Wat er gebeurd is, is ronduit dramatisch”, zegt ze. “Daar zijn geen woorden voor.”

Het jongetje was maandagavond aan het rondfietsen op de terreinen van het open asielcentrum, waar plaats is voor zo’n 350 mensen. Hij werd voor het laatst gezien om 22 uur. Toen hij maar niet ­terugkeerde naar de plek waar hij met zijn 26-jarige moeder verbleef, sloeg zij met haar familie alarm.

De fiets werd teruggevonden, maar van de jongen was geen spoor. Een onrustwekkende verdwijning, oordeelde de cel Vermiste Personen. Aanvankelijk werd gedacht aan een ontvoering. Het hele terrein werd afgezocht door speurhonden, een helikopter en tal van agenten. Zonder resultaat. Woensdagmiddag werd beslist om nog eens met man en macht te zoeken op de terreinen van het asielcentrum. En rond 16 uur werd het lichaam van het jongetje teruggevonden in een gracht.

Al snel werd duidelijk dat de jongen vermoord was. Het parket van Antwerpen opende een gerechtelijk onderzoek en vorderde een onderzoeksrechter voor moord. Een autopsie moet later vandaag nog de exacte doodsoorzaak achterhalen, maar het gerecht vermoedt dat de jongen op een andere plek werd vermoord en pas daarna, mogelijk zelfs heel wat later, gedumpt werd in de gracht.

Vijf mensen werden gearresteerd en afgelopen nacht verhoord. Enkelen van hen verbleven ook in het asielcentrum. Maar wie het jongetje gedood heeft, is nog onduidelijk. Het is de speurders ook een raadsel waarom. Het kindje verbleef al enkele maanden met zijn moeder in het centrum, er was geen sprake van eerdere incidenten.

Volgens onze informatie zijn er geen familieleden van het jongetje bij de vijf verdachten. Het is ook niet duidelijk waarvan zij verdacht worden. Maar in het centrum, dat onder asielzoekers al jaren een slechte reputatie heeft omdat er een agressieve sfeer hangt, veroorzaakt het incident heel wat spanning. “Iedereen kijkt naar iedereen”, zegt een bron.

Foto: BELGA

“Ronduit dramatisch”

Minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) reageert geschokt. “Wat is gebeurd is ronduit dramatisch. Het onderzoek is nu in handen van het parket en justitie. Ik hoop ook in het belang van de moeder en de familie dat er snel duidelijkheid komt over de precieze omstandigheden van dit drama. De schuldigen zullen worden gestraft.”

De minister zegt de situatie van nabij op te volgen. “Samen met Fedasil zorgen we voor de opvang en begeleiding van de moeder en de familie die er erg aan toe zijn. Als moeder je kind verliezen, en dan nog op deze manier, is het ergste wat een mens kan overkomen. Ook de medewerkers van het asielcentrum zijn zeer aangeslagen door de gebeurtenissen.”

Premier Charles Michel wenst hen veel sterkte. “Het onderzoek naar het overlijden zal transparant en onafhankelijk verlopen zodat de schuldigen berecht kunnen worden”, zegt Michel op Twitter. Hij uit zijn “diepste medeleven”.