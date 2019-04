Kans op lokaal onweer, rukwinden tot 65 kilometer per uur

Donderdag neemt de bewolking toe vanuit het zuiden en krijgen we perioden met regen en buien. Plaatselijk is een onweer niet uitgesloten. De maxima schommelen tussen 12 en 18 graden. De wind waait matig en soms vrij krachtig uit zuid tot zuidoost met rukwinden tot 65 kilometer per uur of meer tijdens een onweersbui, voorspelt het KMI.

In de nacht verlaten de laatste buien ons land en wordt het overal droog met opklaringen en zwaarbewolkte perioden. De minima liggen tussen 5 en 8 graden. De wind zwakt af en wordt zwak tot matig uit zuidelijke richtingen.

Vrijdag zijn er eerst nog opklaringen in alle regio’s. Vervolgens wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt met stijgende kans op buien, vooral in de buurt van de Franse grens. In het noorden zou het moeten droog blijven met bredere opklaringen. De maxima liggen tussen 12 en 18 graden.

Zaterdag trekt een storing van het westen naar het oosten over ons land. Ze wordt gevolgd door onstabiele lucht. Het wordt dus zwaarbewolkt met regen, gevolgd door buien in de namiddag. Een donderklap is mogelijk, vooral over het westen van het land. De maxima liggen tussen 9 graden in de Hoge Venen en 13 graden in het centrum. De wind wordt matig tot vrij krachtig, en aan zee soms krachtig, uit het zuiden tot het zuidwesten. Er is kans op rukwinden tussen 70 en 80 km per uur.

Zondag sleept een nieuwe storing over ons land. Het wordt zwaarbewolkt tot betrokken met regen of talrijke buien. Een donderslag is mogelijk. De maxima liggen tussen 8 en 13 graden. De wind waait matig, en aan zee soms vrij krachtig, uit het westen tot het noordwesten. Er is kans op rukwinden rond 55 kilometer per uur.