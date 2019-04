Jongetje (9) vermoord aangetroffen in asielcentrum van Broechem

Op de terreinen van het asielcentrum in Broechem is woensdag een 9-jarige jongen vermoord teruggevonden. Het kind verbleef met zijn moeder in het centrum en was sinds maandagavond vermist. De speurders van de federale gerechtelijke politie (FGP) Antwerpen hebben naar aanleiding van het verdachte overlijden vijf mensen opgepakt, meldt Kristof Aerts van het parket van Antwerpen. Minister De Block reageert geschokt.

“Er is vandaag een gerechtelijk onderzoek geopend na de vondst van het lichaam van een 9-jarige jongen op de terreinen van het opvangcentrum van Fedasil in Broechem”, aldus Kristof Aerts. “Het slachtoffer verbleef met zijn 26-jarige moeder in het opvangcentrum. Maandagavond rond 22 uur werd de jongen daar voor de laatste keer gezien, toen hij met zijn fiets in het centrum reed. De fiets is teruggevonden, maar van de jongen was geen spoor. Kort voor de middag is een zoekactie gestart op de terreinen van het asielcentrum in Broechem. Ook de cel Vermiste Personen was betrokken bij de actie. Iets voor 16 uur werd het lichaam van het jongetje teruggevonden in een gracht op de terreinen van het opvangcentrum. Er zijn mogelijke aanwijzingen van een verdacht overlijden.”

Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor moord. De onderzoeksrechter, het parket en de wetsdokter zijn ter plaatse geweest. “In het kader van het onderzoek zijn op dit moment vijf mensen van hun vrijheid beroofd en ze zullen verhoord worden”, aldus Aerts.

“Dramatisch”

Minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) reageert geschokt. “Wat is gebeurd is ronduit dramatisch. Het onderzoek is nu in handen van het parket en justitie. Ik hoop ook in het belang van de moeder en de familie dat er snel duidelijkheid komt over de precieze omstandigheden van dit drama. De schuldigen zullen gestraft worden. Ik volg de situatie van nabij op en samen met Fedasil zorgen we voor de opvang en begeleiding van de moeder en de familie die er erg aan toe zijn. Als moeder je kind verliezen, en dan nog op deze manier, is het ergste wat een mens kan overkomen. Ook de medewerkers van het asielcentrum zijn zeer aangeslagen door de gebeurtenissen.”