Het merk Gemini start met een collectie luxueuze armbanden voor mannen. Vanuit een beschutte werkplaats in Hasselt zullen die zich weldra over de wereld verspreiden. De kostprijs? Tussen 149 en 399 euro.

Wie Hans Vanaken, Bartel Van Riet of Regi met een parelarmbandje ziet rondlopen, mag er bijna zeker van zijn dat het er eentje van Gemini is. Maar ook ver buiten België, van Canada tot Dubai, is ...