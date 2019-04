Boris Van Severen mikt op het buitenland: "Ik heb al een agent in Groot-Brittannië"

Sinds ‘Belgica’ van Felix Van Groeningen gaat het hard voor Boris Van Severen (30). Recent was hij nog de agent in ‘Studio Tarara’, vanaf dinsdag duikt hij op als rechercheur in de BBC-reeks ‘Baptiste’, aan de zijde van hoofdrolspeler Tchéky Karyo. “Een topcollega en een enorm warme man”, zegt Boris. “Tchéky nam zelfs de rol van mentor op zich, maar soms hoefde dat niet, want ondertussen ken ik mijn vak.”