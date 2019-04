Philippe Geubels gaat de medische toer op: "Ik ben een angstige mens"

Philippe Geubels (38) laat zijn nieuwe panelshow ‘Is Er Een Dokter In De Zaal?’ op de wereld los, daarom ontvangt hij ons toepasselijk in een dokterskabinet. “Die angsten van mij, misschien is het wel een vorm van controle houden over mijn gezondheid”, zegt hij. “Mocht ik helemaal opnieuw beginnen met mijn leven, denk ik dat ik voor apotheker zou studeren. Al weet ik niet of ik daar intelligent genoeg voor ben. Maar soit, dan kon ik na mijn mislukte studie nog altijd komiek worden.”