Dodentol explosies Sri Lanka stijgt naar 359

De slachtofferbalans na de bloedige zelfmoordaanslagen van zondag in Sri Lanka is verder opgelopen tot 359 doden. Verschillende mensen die bij de aanslagen gewond raakten, bezweken de voorbije uren aan hun verwondingen. Dat heeft de politie woensdag gezegd.

Meer dan 400 mensen liggen nog in het ziekenhuis, van wie sommigen er erg aan toe zijn.

Voorts werden volgens de politie nog 18 arrestaties verricht in verband met de aanslagen. Dat brengt het aantal gearresteerde personen op 60.

Islamitische Staat (IS) heeft dinsdag de zelfmoordaanslagen opgeëist. Dat deed de terreurorganisatie via Amaq, haar officiële communicatiekanaal. Bewijs voor die claim levert IS niet, maar terreurexperts vermoedden al de hand van de groepering te zien in de aanslagen. Indien IS inderdaad achter de aanslagen zitten, dan zou dit de bloedigste aanslag van de terreurorganisatie buiten Irak en Syrië zijn.

‘De daders van de aanslagen, die inwoners van landen van de anti-IS-coalitie en christenen in Sri Lanka viseerden, zijn strijders van IS’, klonk het in de mededeling.