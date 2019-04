E313 versperd in Herentals-West nadat vrachtwagen inrijdt op file

Op de E313 is woensdagochtend richting Antwerpen de rijbaan volledig versperd geraakt ter hoogte van Herentals-West door een ernstig ongeval. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. Een vrachtwagen reed er - allicht aan hoge snelheid - in op de staart van een file. Er is sprake van minstens één zwaargewonde die gekneld zit in een aangereden voertuig.

De brandweer is ter plaatse geroepen om de geknelde te bevrijden en de ravage na het ongeval op te ruimen. Dat laatste zal echter nog even op zich moeten laten wachten, want vanwege de ernst van de aanrijding komt een fotogrammetrieteam eerst de nodige vaststellingen doen om alles in kaart te kunnen brengen. “We verwachten dan ook dat de hinder een flink stuk van de voormiddag zal blijven duren”, zegt Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum.

Het verkeer dat vastzit achter het ongeval wordt onder politiebegeleiding weggeleid. Het aankomende verkeer vanuit Hasselt moet de snelweg verlaten in Herentals-West en vervolgens een lokale calamiteitenroute volgen tot in Massenhoven, waar het de E313 weer op mag. “Ook op die lokale wegen is het echter erg druk”, stelt Bruyninckx. “We roepen dan ook op om de komende uren de omgeving zoveel mogelijk te vermijden.”

Op de E313 zelf staat richting Antwerpen een file van zowat 6 kilometer stilstaand verkeer van voor Herentals. Ook richting Hasselt zijn er trouwens vertragingen, door een kijkfile. Over langere afstand tussen Gent en Hasselt rij je in beide richtingen beter om via Brussel. Vanuit Geel is de E34 een alternatief om Antwerpen te bereiken en ook het Nederlandse verkeer kiest best voor die weg.