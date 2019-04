Campagne op sociale media moet lerarentekort aanpakken

Vlaams Onderwijsminister Hilde Crevits heeft dinsdag een campagne op sociale media gelanceerd om jongeren en zij-instromers warm te maken voor een baan in het onderwijs. De komende jaren zijn er jaarlijks 5.000 tot 7.000 extra leraren nodig. Zowel het kleuter-, het lager als het secundair onderwijs hebben extra onderwijspersoneel nodig.

Door de hervormde lerarenopleiding kunnen achttienjarigen die universiteit willen volgen nu vanaf het eerste jaar de keuze maken om leraar te worden met hun diploma. Met trajecten in het avond-, weekend- en afstandsonderwijs komt er ook steeds meer aanbod voor zij-instromers. Dat zijn mensen die op latere leeftijd, na een andere carrière, voor een job als leerkracht kiezen.

Om zoveel mogelijk potentieel aan te boren start Crevits samen met de onderwijspartners een campagne onder de slogan ‘Word een echte influencer’. De huidige leerkrachten zijn het uithangbod van de advertenties.

“Met deze campagne willen we niet alleen de vernieuwde lerarenopleidingen promoten, maar vooral ook onze leraren zelf in de spotlights plaatsen”, zegt Crevits. “Zij zijn onze beste ambassadeurs om jongeren of werkzoekenden te overtuigen om voor de job te kiezen. Ons onderwijs geniet een groot vertrouwen bij de Vlaming. Dat is te danken aan onze 180.000 echte influencers.”