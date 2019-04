Vijftien maanden voorwaardelijk voor slagen aan slachtoffer van Reuzegomdoop

De Antwerpse strafrechter heeft Nabil Z. (19) uit Antwerpen veroordeeld tot vijftien maanden voorwaardelijk voor een vechtpartij met enkele jongeren. Eén van de slachtoffers was Sanda Dia uit Edegem, de schacht die in december stierf bij de doop van studentenvereniging Reuzegom.

Sanda Dia zat op 31 augustus 2018 met enkele vrienden op het Theaterplein in Antwerpen. Een dronken Nabil Z. passeerde en zei iets aanstootgevends over een van de meisjes in de groep. Er ontstond een discussie. De beklaagde sloeg een fles stuk en haalde ermee uit naar een vriend van Dia. Wat later gaf hij de jongeman een vuistslag in het gezicht. Dia schoot zijn vriend te hulp en werd door de beklaagde met zijn riem in de nek geslagen.

Nabil Z. werd kort daarna opgepakt door de politie. Na verhoor mocht hij weer naar huis. Enkele maanden later, op 23 november 2018, werd hij opnieuw gearresteerd voor openbare dronkenschap. Hij gedroeg zich weerspannig en schopte een van de inspecteurs in het gezicht. Die raakte daarbij gewond aan het linkeroog en was vijf dagen arbeidsongeschikt. Ook in het cellencomplex bleef de beklaagde agressief. Hij tierde en stampte tegen de deuren.

Nabil Z. betwistte de feiten niet en betuigde zijn spijt. Hij vertelde de rechtbank dat hij kort na de vechtpartij Dia al zijn verontschuldigingen had aangeboden. De beklaagde had vernomen dat hij gestorven was tijdens de studentendoop van Reuzegom en zei dat hij dat heel erg vond.

De rechtbank legde hem dinsdag een straf met uitstel op, gekoppeld aan voorwaarden. Zo moet hij zich onder meer laten behandelen voor zijn alchohol- en agressieprobleem. Hij moet de politieman die hij verwond had en de Stad Antwerpen ook een schadevergoeding van in totaal 7.415 euro betalen.