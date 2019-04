Jongeman in coma na zwaar geweld in Veurne

In Veurne is zondagochtend een jongeman levensgevaarlijk gewond geraakt toen hij in elkaar werd geslagen aan de Appelmarkt. Twee verdachten werden ondertussen aangehouden.

De feiten deden zich zondagochtend rond 6 uur voor op de Appelmarkt in Veurne. Aan een café werd een jongeman zwaar toegetakeld door twee dertigers. Het slachtoffer liep een schedelbreuk op en werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De jongeman, die vandaag 26 wordt, wordt nog steeds in coma gehouden.

De aanleiding voor de vechtpartij is momenteel nog onduidelijk. Beide verdachten werden door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Vrijdag beslist de Veurnse raadkamer of ze langer in de gevangenis moeten blijven.