Aantal proefdieren in Vlaanderen gestegen, Gaia trekt aan alarmbel

Dierenrechtenorganisatie Gaia is niet te spreken over de stijging van het aantal ‘nieuw’ gebruikte proefdieren. Uit recente cijfers blijkt dat het aantal in 2017 met 8 procent is gestegen ten opzichte van het jaar voordien. Dat meldt de organisatie dinsdag in een persbericht.

Volgens de recentste cijfers van het departement Omgeving van de Vlaamse overheid werden 260.026 dieren voor het eerst gebruikt voor proeven in 2017, dat zijn er 20.000 meer dan in 2016 of een stijging van 8 procent. Met de dieren erbij geteld die meermaals aan proeven onderworpen worden, ging het in 2017 om 263.575 proefdieren, tegenover 245.758 in 2016.

“Die stijging is verontrustend”, zegt Gaia-voorzitter Michel Vandenbosch. “Nagaan in welke domeinen kan afgebouwd worden en welke doelstellingen vastgelegd kunnen worden, is een kwestie van politieke wil en daadkracht. Dat is een taak voor de volgende Vlaamse minister van Dierenwelzijn.” Een eventuele daling van het aantal proefdieren heeft veeleer te maken met een onderzoeksproject dat beëindigd wordt of geen vervolg kent, dan met doelbewuste beleidsvisie, zegt Gaia.

Volgens Europese statistieken uit 2014 staat België op de vijfde plaats op de lijst van lidstaten met de meest pijnlijke dierproeven. Voor Gaia is de systematische afbouw van pijnlijke proeven op dieren prioritair. Ook het gebruik van proefdieren voor giftigheidstesten moet drastisch omlaag. In Vlaanderen werden in 2017 meer dan 21.000 dieren gebruikt voor dodelijke giftigheidstesten. Muizen zijn de meest gebruikte proefdieren, gevolgd door vogels, vissen, landbouwdieren, honden en katten.