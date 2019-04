De Lijn heeft nu ook bussen van 24 meter: de trambussen

De Lijn neemt vanaf begin september een nieuw vervoermiddel in gebruik: de trambus. Veertien exemplaren zullen passagiers vervoeren in de noordrand van Brussel. Veel sneller dan nu trouwens.

De trambussen gaan rijden van het universitair ziekenhuis in Jette, via Brussels Expo en Vilvoorde, tot Brussels Airport.

Ze hebben het potentieel om tot 10.000 auto’s per dag van de weg te halen, hoopt De Lijn-topman Roger Kesteloot.

De trambus combineert de troeven van een bus met die van een tram, aldus Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Het voertuig is net als een bus flexibel, omdat het niet afhankelijk is van sporen en een bovenleiding, maar het heeft de afmetingen en het comfort van een tram.

De nieuwe bus is 24 meter lang, dubbel zoveel als een gewone bus, en kan 137 reizigers vervoeren (51 zitplaatsen en 86 staanplaatsen). De Lijn heeft naast ‘gewone bussen’ ook gelede bussen of harmonicabussen. Die zijn 18 meter lang. De nieuwe trambussen zijn dus nog eens zes meter langer.

Minister Weyts in de trambus. Foto: belga

Belangrijker voor de reizigers is dat de verplaatsing sneller zal gaan. Vanaf september worden de nieuwe bussen ingezet in de noordrand, in eerste instantie op de bestaande buslijn 820. De bedoeling is dat de reistijd van het traject van 25 kilometer daalt van ongeveer een uur naar 38 minuten. Daarvoor wordt in totaal 16 kilometer aan aparte busbanen aangelegd, en er komt ook verkeerslichtenbeïnvloeding.

Het gaat om hybride voertuigen (elektriciteit/diesel), De Lijn verwacht er elk jaar 200.000 liter diesel mee uit te sparen.

De voertuigen worden gebouwd door de Vlaamse busbouwer Van Hool, in zijn fabriek in Koningshooikt.