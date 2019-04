Opgepast voor bedwantsen: nu al evenveel gespot als in heel 2018

’s Nachts kruipen ze in je bed, steken ze je en zuigen ze je bloed. Hoewel je ze amper kunt zien, kunnen bedwantsen behoorlijk vervelend zijn. “Vorig jaar was het jaar van de grote doorbraak van de wantsen, en nu zetten ze hun steile opgang voort”, zegt Natuurpunt. Uit metingen blijkt dat er in de eerste vier maanden van 2019 al bijna evenveel wantsen waargenomen zijn als in heel 2018.