Aanslagen Sri Lanka: IS eist terreurdaden op

Terreurgroep Islamitische Staat (IS) heeft de aanslagen van afgelopen weekend in Sri Lanka officieel opgeëist. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor de terreur tegen enkele moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch”. Intussen is de dodentol gestegen tot 310, onder wie minstens 45 kinderen. Een aanslag op een vierde hotel kon nipt worden vermeden.

Via Amaq, het officiële persbureau van IS, eiste de terreurgroep dinsdagmiddag de aanslagen in Sri Lanka op. “De daders van de aanslagen eergisteren die inwoners van landen van de coalitie (tegen IS, nvdr.) en christenen in Sri Lanka viseerden, zijn strijders van IS”, klinkt het in de mededeling.

Op basis van het voorlopige onderzoek stelt de Sri Lankaanse staatssecretaris Wijewardene nu dat de aanslagen in zijn land een vergeldingsactie waren voor de terreur in Christchurch.

Op 15 maart vielen er 50 doden en tientallen gewonden bij een terroristische aanslag tegen twee moskeeën in Christchurch, Nieuw-Zeeland. De hoofdverdachte, Brenton Tarrant, zou tijdens reizen naar Europa en Azië geradicaliseerd zijn en ervan overtuigd zijn dat de westerse samenleving “overspoeld wordt door groepen die er niet thuishoren”. De meeste slachtoffers van zijn dodelijke schietpartij kwamen uit Afghanistan, India, Pakistan en Somalië.

45 kinderen onder slachtoffers

Bij de zelfmoordaanslagen in Sri Lanka zijn minstens 310 doden gevallen, onder wie 45 minderjarigen. Dat zegt het kinderfonds van de Verenigde Naties, Unicef, dinsdag. Volgens woordvoerder Christophe Boulierac kunnen de aantallen nog oplopen. In de stad Negombo (Westelijke Provincie) kwamen 27 kinderen om, terwijl er in de stad Batticaloa (Oostelijke Provincie) 13 stierven. In Batticaloa was het jongste slachtoffertje amper achttien maanden oud, zegt Boulierac.

Aanslag in vierde hotel vermeden

Drie van de acht aanslagen op paaszondag vonden plaats in luxehotels voor (buitenlandse) toeristen. Een vierde aanslag op een hotel werd vermeden, zeggen bronnen dicht bij het onderzoek aan het Franse persagentschap AFP.

Volgens de bronnen van AFP speelden twee broers - beiden twintigers - een sleutelrol bij de aanslagen. Ze lieten zich ontploffen in Colombo, de ene in het Cinnamon Grand Hotel, de andere in het Shangri-La. In de hoofdstad vond daarnaast een aanslag plaats in het hotel The Kingsbury, maar volgens de bronnen stond ook nog een vierde hotel in dezelfde buurt op de doelwittenlijst van de terroristen.

Behalve in hotels vonden er zondag ook zelfmoordaanslagen plaats in kerken in Colombo, Negombo en Batticaloa en in een woningcomplex in de hoofdstad. In totaal vielen er meer dan 320 doden.

Noodtoestand

In de nacht van maandag op dinsdag werd de noodtoestand in Sri Lanka van kracht. Die werd door het presidentschap uitgeroepen in het belang van de openbare veiligheid en geeft de veiligheidsdiensten speciale bevoegdheden, luidde het.

Voor dinsdag werd een dag van nationale rouw afgekondigd. Dinsdagochtend werden al drie minuten van stilte gehouden ter nagedachtenis van de slachtoffers.

Stad Brussel opent rouwregister

De stad Brussel heeft dinsdag een rouwregister geopend waarin de Brusselaars hun solidariteit kunnen betuigen aan de inwoners van Sri Lanka en hun medeleven met de families en naasten van de slachtoffers van de aanslagen kunnen delen. Het rouwregister ligt in het Brusselse stadhuis.

“Al onze gedachten gaan naar de personen die geraakt zijn door deze barbaarse daden”, laat Brussels burgemeester Philippe Close weten.

Het rouwregister ligt in de inkomhal van het stadhuis en is beschikbaar tijdens de normale openingsuren van 8.30 tot 17.30 uur.

Dit is het moment waarop zelfmoordterrorist de kerk binnenwandelt.