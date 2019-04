In het Italiaanse Livigno is door 250 Limburgers de 30ste verjaardag van Snowtravel gevierd. De Limburgse marktleider van skireizen sloot met het Paasweekend het seizoen af. Ondanks de opwarming van de aarde en de stijgende prijzen, kiezen Limburgers nog massaal voor de sneeuw tijdens de paasvakantie. Het is een microbe, onvergelijkbaar met de zomervakantie, luidt het.