Huis kopen goedkoper dan half jaar geleden (maar nog steeds duurder dan vorig jaar)

De gemiddelde prijs van een huis in België is tijdens het eerste kwartaal van dit jaar met 0,5 procent gedaald tegenover eind vorig jaar. Het is de tweede daling op rij, zo blijkt uit de vastgoedbarometer van de notarissenfederatie (Fednot). Tegenover vorig jaar en de jaren voordien zijn de prijzen wel nog steeds gestegen.