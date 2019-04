Eerste fans al om 7 uur op post voor laatste groet aan Paul Severs

De eerste fans van Paul Severs die een laatste groet willen brengen aan de overleden charmezanger zijn dinsdagochtend rond 7 uur aangekomen aan de basiliek van Halle. Daar begint om 11.30 uur de uitvaartplechtigheid. Enkel genodigden kunnen die in de basiliek bijwonen. Andere fans en sympathisanten kunnen de uitvaart volgen via een groot scherm dat opgesteld staat op het Joseph Possozplein, op zo’n 200 meter van de basiliek.

Tot 9.45 uur kunnen fans een laatste groet brengen aan de kist in de basiliek. Tussen 10 uur en 11.30 uur krijgen genodigden hiertoe de kans. Daarna begint de kerkelijke plechtigheid in de basiliek. Zoon Christophe heeft iedereen afgeraden om met de auto naar Halle te komen. De politie is ter plaatse en nadarhekkens staan voor de ingang van de basiliek.

Paul Severs overleed op 9 april. Een maand eerder was hij opgenomen in het ziekenhuis na een door hartfalen veroorzaakte val met de fiets.

De zanger is onder meer bekend van de hits ‘Geen wonder dat ik ween’, ‘Ik ben verliefd op jou’ en ‘Zeg eens meisje’. Op het doodsprentje prijkt de tekst: “Van de enorme puzzel die jouw oeuvre en persoon is, heb je overal stukjes achtergelaten”.