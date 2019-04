ANTWERPENEen 20-jarige vrouw uit Zwijndrecht zit in de cel omdat er in haar appartement handgranaten, wapens en kilo’s coke zijn gevonden. De vondst is mogelijk een belangrijke doorbraak in het onderzoek naar het drugsgerelateerde geweld in Antwerpen van de voorbije maanden. Opmerkelijk: de vrouw had zélf de hulpdiensten gebeld.