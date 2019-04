COLUMN. “De Notre-Dame van de Menselijke Tekortkomingen”

Terwijl de vlammen aan de Notre-Dame likten, ging er een golf van verbondenheid door Europa en de wereld. Televisiereporters waren in tranen, mensen haalden herinneringen op, bewondering voor de brandweermannen werd gedeeld en helpende handen gingen de lucht in. Maar mensen blijven mensen. In de nadagen van de brand kregen we de hele catalogus van menselijke tekortkomingen te zien.