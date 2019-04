Prins Albert van Monaco haalt twee schilderijen van Beringse in huis

Beringen -

Prins Albert II van Monaco heeft voortaan twee Van Herles van de Beringse Anja Van Herle in zijn paleis tegen de muur hangen. De naar Los Angeles uitgeweken kunstenares was een van de twintig uitverkoren artiesten die zopas hun werk presenteerden in het Prinsdom ter ere van de 90ste geboortedag van de verongelukte prinses Grace. De schilderijen komen nu in de privécollectie van de prins terecht.