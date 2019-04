Eerste officiële zomerdag van 2019, maar het weer zal snel omslaan

In Ukkel werd maandagmiddag 25 graden Celsius gemeten, dus spreekt het KMI van de eerste officiële zomerdag van het jaar. Tamelijk vroeg, zo ongeveer een maand nadat de lente zijn intrede deed, maar niet écht uitzonderlijk, aldus David Dehenauw. En allerminst een voorbode voor meer mooi weer…

22 april lijkt wel erg vroeg voor de eerste zomerdag van het jaar, maar weerman David Dehenauw wil meteen relativeren. “De vroegste eerste zomerdag sinds het begin van de metingen viel op 11 april 1939, en sindsdien heeft elke dag tussen 11 april en 22 april al die eer gehad.”

Dat je maar best kan genieten van het mooie weer, staat dan wel weer buiten kijf, want vanaf woensdag gaat het steil bergaf. Tot dan krijgen we nog zonnige dagen met temperaturen tot 22 graden Celsius, maar daarna zakken de temperaturen en stijgt de neerslagkans. Al zullen veel landbouwers daar niet rouwig om zijn.

“Ik zie de trend niet omkeren tot begin mei”, vertelt Dehenauw nog. Dus na deze mooie dagen is het toch weer even wachten voor we onze t-shirts weer uit de kast mogen halen.