Oud-marinier Seth Moulton stapt in race naar Witte Huis

De Amerikaanse volksvertegenwoordiger Seth Moulton heeft maandag aangekondigd dat hij een gooi doet naar het Witte Huis. De 40-jarige oud-marinier wordt zo de negentiende Democraat die deelneemt aan de voorverkiezingen van de partij.

“Ik ben kandidaat omdat we Donald Trump moeten verslaan, en ik wil dat we Donald Trump verslaan omdat ik van dit land hou”, zo verklaarde Moulton in een filmpje dat hij maandag postte op Twitter.

I’m running for President to build a strong and safe country, create the jobs of the future, and elect leaders we can be proud of. Join our mission: https://t.co/9caxN9579q. https://t.co/Pyr6IRNq5e — Seth Moulton (@sethmoulton) 22 april 2019

In de video onderstreept Moulton zijn verleden als veteraan in de oorlog in Irak, maar bepleit hij tegelijkertijd beperkingen op de toegang tot vuurwapens. Daarnaast vindt de volksvertegenwoordiger uit de staat Massachusetts dat de VS zich beter moeten wapenen tegen cyberaanvallen. Ook wil hij meer werk maken van de strijd tegen klimaatverandering en de omslag naar een groene economie.

Nationale bekendheid geniet Moulton amper, maar hij maakt wel deel uit van een nieuwe generatie Democraten die vorig jaar kritiek uitte op de kandidatuur van Nancy Pelosi voor het voorzitterschap van het Huis van Afgevaardigden.

Negentiende kandidaat

Moulton is de negentiende politicus die zijn deelname aan de Democratische voorverkiezingen aankondigt. Volgens de peilingen zou de onafhankelijke senator Bernie Sanders momenteel de meeste steun genieten om het verkiezingsduel met de Republikein Trump aan te gaan. Ook de senators van Massachusetts en Californië, Elizabeth Warren en Kamala Harris, en de Texaan Beto O’Rourke worden goede kansen toegedicht.

Maar de topfavoriet moet nog in de race stappen. Volgens Amerikaanse media zal de vroegere vicepresident Joe Biden deze week zijn kandidatuur aankondigen.