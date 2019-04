Theoretisch rijexamen afleggen? Beter niet in juni

Een jaar na de verstrenging van het theoretisch rijexamen slaagt gemiddeld 43 procent van de deelnemers van de eerste keer. Juni blijft de maand met het laagste slaagpercentage. In juli, augustus en september zijn er de hoogste slaagpercentages. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Vera Jans (CD&V) opvroeg.

De verstrenging van de scores van het theoretisch rijexamen sinds 1 juni 2017 had een onmiddellijk en sterk effect op de slaagpercentages. Zo slaagde in juni 2017 slechts 22 procent van de deelnemers, waar dit in mei 2017 nog meer dan het dubbele was (49 procent). In juli, augustus en september 2017 steeg het slaagpercentage opnieuw tot respectievelijk 33, 39 en 43 procent. Dit slaagpercentage is echter nog steeds lager dan de maanden voor juni 2017.

Tussen oktober 2017 en mei 2018 schommelde het slaagpercentage tussen 33 procent (december 2017) en 42 procent (april 2018). In juni 2018 was er weer een dieptepunt met 34 procent. Nadien steeg het slaagpercentage weer om in augustus 2018 al op 48,98 procent te komen. Het examencentrum van Heverlee-Haasrode heeft met 49 procent het hoogste slaagpercentage, dat van Deurne met 39 procent het laagste.

“Na het vernieuwde rijexamen werd slagen voor een eerste keer heel wat moeilijker, dat bleek heel duidelijk uit de cijfers. Logisch ook, want zware fouten worden zwaarder bestraft. Intussen zien we dat het aantal succesvolle eerste deelnemers wat stabiliseert. Dit lijkt erop te wijzen dat mensen zich beter voorbereiden dan voorheen. Vernieuwd rijexamen of niet: juni blijft de maand met het laagste slaagpercentage. Dit is elk jaar opnieuw een constante. In juli, augustus en september zijn er de hoogste slaagpercentages. Mogelijke verklaring is dat er in de zomermaanden, en vaak vakantiemaanden, meer voorbereidingstijd is”, aldus Vera Jans.