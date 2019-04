Voertuig van special forces ontploft tijdens ontmanteling bom, nationale noodtoestand afgekondigd in Sri Lanka

Er is maandag nog een bom afgegaan nabij een kerk in Sri Lanka, waar op paaszondag ook al meerdere doden vielen bij een zelfmoordaanslag. Volgens persagentschap Reuters, dat zich baseert op een ooggetuigenis, is een voertuig van de special forces ontploft. Omwille van de openbare veiligheid gaat vanaf middernacht in het hele land de noodtoestand van kracht.

“Het voertuig ontplofte terwijl leden van de special task force een bom probeerden te ontmantelen”, aldus de getuige. De woordvoerder van de veiligheidsdiensten weigerde voorlopig commentaar te geven op het incident.

87 aanstekers van bommen gevonden

Vanaf middernacht gaat de noodtoestand van kracht in Sri Lanka, zo heeft het presidentschap maandag aangekondigd in een mededeling. Daardoor krijgen de veiligheidsdiensten speciale bevoegdheden. “Dat is beslist om de politie en het leger in staat te stellen de openbare veiligheid te verzekeren”, zo staat in een mededeling van het presidentschap. De noodtoestand gaat in om middernacht (20.30 uur Belgische tijd).

Tegelijkertijd is voor dinsdag een dag van nationale rouw aangekondigd. Zondag verloren minstens 290 mensen het leven bij een reeks zelfmoordaanslagen op drie luxehotels in Colombo en drie kerken. De regering heeft maandag met de vinger gewezen naar de lokale islamistische groep National Thowheeth Jama’ath (NTJ). Die heeft de verantwoordelijkheid tot dusver niet opgeëist.

Intussen raakte ook bekend dat de politie 87 ontstekers van bommen heeft gevonden in een busstation in de hoofdstedelijke wijk Pettah.