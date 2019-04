Lichamen van drie bekende klimmers teruggevonden in Rocky Mountains

De lichamen van de drie bekende bergbeklimmers die vermist waren sinds dinsdag in het Canadese nationaal park Banff zijn zondag teruggevonden.

De drie, Amerikaan Jess Roskelley (36) en Oostenrijkers Hansjörg Auer (35) en David Lama (28), raakten vermist bij een lastige beklimming in Banff, in de Rocky Mountains. Ze probeerden de oostzijde van de berg Howse Peak te beklimmen. Vermoed wordt dat ze meegesleurd werden in een lawine.

De hulpdiensten gingen eerst via de lucht op zoek naar de drie klimmers, die omschreven werden als ‘professionele en zeer ervaren bergatleten’. ‘Op zondag 21 april werden de lichamen van de drie bergbeklimmers teruggevonden’, aldus Parks Canada, de Canadese nationale parkdienst, dat zijn medeleven betuigt met de naasten van de slachtoffers.

‘We zouden ook de enorme impact willen erkennen van deze gebeurtenissen op de zeer hechte gemeenschap van lokale en internationale klimmers.’ De zoekacties via de lucht, opgestart een dag na de verdwijning van de drie klimmers, moesten eerder nog gestaakt worden vanwege het risico op nieuwe lawines en de gevaarlijke condities.

Jongste op dak van de wereld

Jess Roskelly was de zoon van John Roskelley, die beschouwd wordt als een van de beste bergbeklimmers van zijn generatie. Hij beklom de Mount Everest samen met zijn zoon Jess in 2003. Die laatste was op dat moment slechts twintig jaar en werd zo de jongste mens die op het dak van de wereld stond.

Ook David Lama en Hansjörg Auer stonden bekend als de besten van hun generatie, volgens gespecialiseerde sites.