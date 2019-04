Tesla onderzoekt video ontploffende auto

Tesla onderzoekt een video waarop een auto van het merk uit het niets ontploft. De beelden worden veel gedeeld en bekeken op het Chinese sociale medium Weibo.

Good or bad, negative or positive I will post anything about Tesla or EVs in China. This happened today in Shanghai, China ???? 1st generation Tesla Model S caught Fire ?? underground car park.#Tesla #TeslaChina #ModelS #Fire #China #Shanghai #??? #?? $TSLA pic.twitter.com/HOwMcvulV1 — Jay in Shanghai (@ShanghaiJayin) 21 april 2019

“Nadat we op de hoogte zijn gesteld van dit incident in Shanghai hebben we er meteen mensen heen gestuurd”, laat Tesla weten in een verklaring. “We staan in contact met de autoriteiten en proberen zo veel mogelijk informatie te verzamelen.” Volgens de autofabrikant is niemand gewond geraakt.

De video van de ontploffende auto werd al snel veel bekeken op Weibo. Meer dan vijf miljoen mensen hebben de beelden inmiddels bekeken.