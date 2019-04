Dit zijn de slachtoffers van de aanslagen in Sri Lanka

Zeker 290 doden, meer dan 500 gewonden. Dat is de voorlopige dodentol na de aanslagen in Sri Lanka. Bij acht explosies verspreid over het land kwamen buurtbewoners, omstanders en vakantiegangers om het leven. De eerste namen van overleden slachtoffers sijpelen binnen. Onder hen een beroemde tv-kok, een Nederlandse vrouw van 54 en de kinderen van een Deense miljardair.

Shantha Mayadunne in één van haar workshops. Foto: Facebook / Shantha Mayadunne

Wie in Sri Lanka televisie kijkt, kent Shantha Mayadunne vast en zeker. De vrouw is één van de meest bekende chefs van het land en haar kookprogramma op de nationale televisie werd veelvuldig bekeken door de inwoners van Sri Lanka.

Zondagochtend postte ze nog een stralende foto samen met haar dochter Nisanga, die in Londen afstudeerde. Zij verbleef met haar familie in het Shrangi-La hotel, een luxueus oord in hoofdstad Colombo. “Gezellig paasontbijtje met mijn familie”, schreef de jonge vrouw op Facebook. Maar enkele minuten later zou het noodlot toeslaan.

Foto: Facebook/Nisanga Mayadunne

“Gebroken harten”

Zowel Mayadunne als haar dochter Nisanga hebben de aanslag niet heeft overleefd. “Shantha was een inspiratie voor vele inwoners uit Sri Lanka. Iedereen had heel veel respect voor haar. Haar verlies zal een groot gemis zijn”, reageert Radha Fonseca, een vriend van de familie.

Ook vrienden en medestudenten van Nisanga reageren verslagen. “Nisanga was heel populair aan de universiteit. Ze studeerde ook even aan de Universiteit van Londen en ook daar was ze heel geliefd. Ze was slim, optimistisch. Toen ik het nieuws hoorde was ik in shock, ik kon niet meer bewegen. Ik heb er geen woorden voor”, aldus Fonseca.

Of de rest van haar familie het heeft overleefd, is nog niet bekend.

Rijkste man van Denemarken verliest drie kinderen

Drie van de vier kinderen van Anders Holch Povlsen, de 46-jarige eigenaar van kledingketen Bestseller en de rijkste man van Denemarken, zijn bij de aanslagen om het leven gekomen, zo bevestigt zijn woordvoerder. Eerder had het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken al aangekondigd dat er drie landgenoten waren gestorven in Sri Lanka.

Povlsen is ook de grootste privé landeigenaar van Schotland. Nog maar enkele dagen geleden had hij aangekondigd dat hij samen met zijn kinderen de Schotse Highlands in ere wilde herstellen.

My children will help rewild #Scotland after I'm gone, says Danish tycoon Anders Holch Povlsen https://t.co/YDTZPInzbr pic.twitter.com/NnzMjQiimO — NEWSONSCOTLAND (@NewsOnScotland) 18 april 2019

Britse moeder en zoontje

Ook Anita (42) en Alex Nicholson (11), een Britse moeder en haar zoon, kwamen om het leven bij de aanslag in het Shangri La hotel. De bom ging af toen ze aan het ontbijten waren. Ook Annabel, het jongere zusje van Alex, zou overleden zijn. Vader Ben raakte gewond, maar overleefde de aanslag.

De Britse Anita Nicholson en haar kinderen Alex en Annabel kwamen om, haar man Ben overleefde de aanslag. Foto: Facebook | Anita Nicholson

Familielid van politica komt om

Tulip Siddiq, een Brits Labour-parlementslid, verloor een familielid in de aanslag, liet ze via Twitter weten.

I lost a relative today in the Sri Lanka attacks. It’s all so devastating. Hope everyone is keeping safe. Solidarity with the people of Sri Lanka. — Tulip Siddiq (@TulipSiddiq) 21 april 2019

De schade aan het Shangri-La hotel waar de familie verbleef, is enorm. Foto: AP

Nederlandse van 54

In het Cinnamon Grand Hotel, eveneens in Colombo, kwam een 54-jarige Nederlandse vrouw, die in Sri Lanka op vakantie was met haar man en kinderen, om het leven. “We hebben contact gehad met de familie”, bevestigde Joanna Doornewaard, de Nederlandse ambassadeur in Sri Lanka. Volgens haar zijn er geen andere Nederlanders gewond geraakt door de aanslag, “maar zeker is dat nog niet”.

Onder de buitenlandse slachtoffers van de aanslagen zouden minstens vijf Britten, “meerdere Amerikanen”, twee Chinezen, drie Indiërs, één Portugees, drie Denen, twee Turken en één Japanner zitten. Volgens het Sri Lankaanse ministerie van Buitenlandse Zaken liggen er nog 25 ongeïdentificeerde lichamen in een mortuarium in Colombo, waarvan gedacht wordt dat het om buitenlandse toeristen gaat. De twee Turken waren ingenieurs die in Sri Lanka waren voor een project, aldus persagentschap Anadolu.