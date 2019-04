Premier Sri Lanka: “Er waren aanwijzingen voor mogelijke aanslag”

De Sri Lankaanse geheime dienst had volgens premier Ranil Wickremesinghe voor de explosies van paaszondag aanwijzingen van een mogelijke aanslag. Er moet onderzocht worden waarom geen passende maatregelen genomen werden, zei Wickremesinghe zondagavond (plaatselijke tijd) in een televisietoespraak.

Hij zei voorts dat alle verdachten die tot dusver opgepakt zijn, blijkbaar uit Sri Lanka afkomstig zijn. Met hulp van de internationale gemeenschap zal worden onderzocht of ze banden in het buitenland hadden. Volgens de politie werden tot dusver dertien verdachten opgepakt in verband met de aanslagen op kerken en hotels.