Klinkende zege voor komiek zonder politieke ervaring in presidentsverkiezingen Oekraïne

Acteur en humorist Volodymyr Zelensky, een nieuwkomer in de politiek, heeft zondag een klinkende overwinning op aftredend president Petro Porosjenko behaald in de presidentsverkiezingen in Oekraïne, zo blijkt uit een peiling aan de uitgang van de stembureaus. De uitslag geeft de omvang weer van het wantrouwen van de kiezers tegenover de zittende machthebbers.

Zelensky (41) haalde in de tweede ronde van de verkiezingen 73,2 procent van de stemmen, zijn rivaal Porosjenko (53) 25,3 procent, zo geeft de peiling van Exit Poll National aan, een consortium van drie instituten.

Rol van president

Saillant detail: Zelensky speelt in de tv-show Dienaar van het Volk de rol van een geschiedenisprofessor die berucht wordt omdat hij zich in een video grof uitlaat over het leiderschap van het land. Daarna wordt hij verrassend tot president verkozen. In de realiteit kondigde de acteur en komiek aan dat hij zich kandidaat stelde voor president in een uitzending op 1+1 op oudejaarsnacht, net voor middernacht.