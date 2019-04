Kris Peeters (CD&V) hard voor sociaaleconomische voorstellen N-VA: “Onsamenhangend verhaal”

“Een onsamenhangend verhaal”. Zo heeft CD&V-vicepremier Kris Peeters zondag in VTM NIEUWS de sociaaleconomische voorstellen van N-VA omschreven. De organisatie van het loonoverleg per sector noch de beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd kunnen Peeters overtuigen.

“Ik versta niet hoe men dan een aantal dingen kan oplossen”, reageerde Peeters op het voorstel om het loonoverleg per sector of bedrijf te organiseren. Hij wijst erop dat de regering de voorbije jaren een taxshift heeft gemaakt om de loonkosten te verlagen. Een loonoverleg per sector dreigt dat volgens Peeters op de helling te zetten. Voor de invoering van de wet van 1996 over het concurrentievermogen heeft dat immers tot een ontsporing geleid, zo merkt de CD&V’er op, waarbij de lonen sterker stegen in sectoren die economisch sterk staan.

Ook de beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd lost volgens Peeters niets op. “Dan komen die mensen terecht bij het OCMW en krijgen ze een leefloon en dan kun je ze niet meer activeren. Niet het beperken in de tijd is het probleem, maar het activeren en het degressieve aspect belangrijker maken”, aldus de vicepremier, die deze week ook zijn voorstellen voor de hervorming van de werkloosheidsuitkeringen presenteerde.

Remmende factor

Peeters, die bij de verkiezingen van 26 mei de Europese lijst trekt, ontkende voorts de kritiek dat hij “de remmende factor” binnen de regering was. “We hebben elke keer getracht het sociaal overleg alle kansen te geven. Als dat lukt heeft dat grote waarde. Dat is ook zo afgesproken bij de start van de regering.”

Ten slotte kwam de CD&V-vicepremier nog eens terug op het Arco-dossier en het uitblijven van een vergoeding voor de gedupeerde coöperanten. “Als men nog een oplossing voor Arco wenst, dan zal men voor CD&V moeten stemmen, want geen enkele andere partij zal daar moeite voor doen”, maakte hij zich sterk.