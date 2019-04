Politie bevrijdt hond uit snikhete auto

De politie heeft zondagmiddag in het Nederlands-Limburgse Nederweert-Eind een hond gered die in een snikhete auto was achtergelaten.

Toen agenten gingen kijken na een melding dat de hond al geruime tijd in de auto zat, bewoog het dier al bijna niet meer door de hitte, schrijft de politie op Facebook. De temperatuur in de auto was al opgelopen tot zo’n 40 graden.

De eigenaar werd snel gevonden, dus er hoefde geen raam ingeslagen te worden. Het baasje kon echter wel rekenen op een proces-verbaal. Justitie beslist nog over de hoogte van de boete, die volgens de politie minimaal 500 euro zal bedragen.

De temperatuur kan in auto’s snel oplopen bij mooi weer. De politie en andere instanties waarschuwen al jaren om honden en kinderen niet achter te laten in auto’s. Toch komt het nog geregeld voor.