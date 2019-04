Politie zet vier extra teams in om vechtpartijen in Leuvense binnenstad te kunnen bedwingen

De politie van Leuven heeft in de nacht van zaterdag op zondag vier extra teams ingezet om vijf vechtpartijen in de binnenstad te bedwingen. Vier personen belandden in de cel en een vijfde in het ziekenhuis. Dat meldt de Leuvense politie zondag.

Vechtpartijen en overlast vormen op en rond de Oude Markt vaste ingrediënten van een uitgaansnacht. De Leuvense politie zette in de nacht van zaterdag op zondag vier extra teams in om overlast in het centrum tegen te gaan. De agenten controleerden 47 personen en 7 voertuigen.

De politie kwam tussen in vijf vechtpartijen. Een man werd overgebracht naar het ziekenhuis en een van de vechtersbazen werd opgesloten in de cel. Daar kreeg hij het gezelschap van drie dronken feestvierders. Er werden vijf GAS-boetes uitgedeeld voor wildplassen en het gooien van glas op de openbare weg. Vier personen werden betrapt met drugs op zak.