Donald Trump veroordeelt “verschrikkelijke aanslagen” in Sri Lanka en spreekt over “138 miljoen doden”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de aanslagen op Sri Lanka veroordeeld. “Het zijn gruwelijke terroristische aanslagen op kerken en hotels”, schreef de Amerikaanse president op Twitter. Aanvankelijk schreef hij dat er “138 miljoen” doden vielen bij de aanslagen.

“Innige deelneming van het volk van de Verenigde Staten voor de inwoners van Sri Lanka”, aldus Trump. De Amerikaanse president had het in zijn tweet ook per vergissing over “138 miljoen” doden. Even later paste hij zijn tweet aan. Bij een tussentijdse balans spraken de politie en ziekenhuisbronnen over 207 dodelijke slachtoffers.

138 people have been killed in Sri Lanka, with more that 600 badly injured, in a terrorist attack on churches and hotels. The United States offers heartfelt condolences to the great people of Sri Lanka. We stand ready to help! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 april 2019

Ondertussen lopen van over de hele wereld afkeurende reacties binnen op de aanslagen op het eiland Sri Lanka. De Franse president Emmanuel Macron heeft de aanslagen bestempeld als “gruwelijke daden”. “Diep verdriet na de terreuraanslagen tegen kerken en hotels in Sri Lanka. We veroordelen deze gruwelijke daden. Onze solidariteit gaat uit naar het volk van Sri Lanka en onze gedachten naar alle familieleden van de slachtoffers op deze dag van Pasen”, schreef het Franse staatshoofd op Twitter.

De Katholieke Kerk veroordeelt de aanslagen tegen vier luxehotels en drie kerken. “We bidden voor de ziel van de slachtoffers en voor een snel herstel van de gewonde slachtoffers”, luidt het in een mededeling. “We spreken onze solidariteit uit voor alle inwoners van Sri Lanka, van alle religies en etniciteiten.” Paus Franciscus zei zondag dat hij “zich erg betrokken voelt bij alle slachtoffers van zo’n wreed geweld”.

Ook Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, spreekt zijn afschuw uit voor de aanslagen. “Ik heb met afschuw en verdriet kennis genomen van de aanslagen op Sri Lanka die het leven hebben gekost aan veel mensen. Ik bied mijn medeleven aan voor de slachtoffers en de families”, aldus Juncker op Twitter.

“Ervoor zorgen dat niemand geloof moet uitoefenen in angst”

Ook de Duitse regering heeft gereageerd op de terreuraanslagen. “Ontzet door het bericht dat christenen in Sri Lanka tijdens de paasmis aangevallen en gedood zijn”, deelde de woordvoerder van bondskanselier Angela Merkel mee op Twitter. “We rouwen om hen en bidden voor de gewonden en families. Terrorisme, religieuze haat en intolerantie mogen niet zegevieren.”

De Britse premier Theresa May veroordeelt de aanslagen. “Het gaat om verschrikkelijke gewelddaden”, aldus May. “We moeten ons verenigen om ervoor te zorgen dat niemand zijn geloof moet uitoefenen in angst.”

Voor de Russische president Vladimir Poetin is het belangrijk dat de daders van de aanslagen gevonden en bestraft worden. Iran van zijn kant verwerpt het geweld. “Wij veroordelen deze hatelijke terroristische aanvallen op gelovigen”, luidt het in een tweet van de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Voor de premier van India, Narendra Modi, is er geen plaats voor “zo’n barbaarse daden” in de regio. “India blijft solidair met de inwoners van Sri Lanka. Mijn gedachten gaan naar de slachtoffers en hun families”, aldus Modi op Twitter.