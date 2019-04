Vlaamse getuigt over aanslagen Sri Lanka in videoboodschap: “Blijkbaar zijn we echt op het nippertje ontsnapt”

De Vlaamse Anthe Ickx is samen met haar zoontje met het nodige geluk ontsnapt aan de aanslagen in Sri Lanka. Net voor een van de explosies was ze immers door een van de getroffen hotels gewandeld. “Blijkbaar zijn wij echt op het nippertje ontsnapt”, vertelde ze in een videogetuigenis.

Ickx woont pal in het centrum van hoofdstad Colombo, tussen de hotels die zondag getroffen werden door de aanslagen. “Ik was met mijn zoontje boodschappen gaan doen en ben daarvoor door het Cinnamon Grand Hotel gewandeld”, vertelde ze. “Terwijl we onze boodschappen deden, is de bom afgegaan.”

Zelf hadden ze niks van de explosie gehoord, maar toen ze buiten kwamen werd duidelijk dat de situatie bijzonder ernstig was. “Het hotel bleek geëvacueerd te zijn, overal waren er ambulances”, vervolgde Ickx. Sindsdien is ze niet meer buiten geweest. De regering heeft door de ernst van de feiten zelfs besloten om een avondklok in te stellen.