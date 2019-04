Voorlopig geen sprake van Belgische slachtoffers in Sri Lanka

Premier Charles Michel heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van de slachtoffers van de aanslagen in Sri Lanka. “Wanneer de terreur ons probeert te verdelen, kunnen we alleen verenigd zijn”, zo tweette hij. Wie zicht zorgen maakt over familie, vrienden of kennissen in Sri Lanka, kan contact opnemen met Buitenlandse Zaken op het nummer 02/501.81.11.

“We staan schouder aan schouder met Sri Lanka na deze verschrikkelijke aanvallen op paaszondag. We rouwen om het verlies van zovele mensenlevens en onze deelneming gaat uit naar families en vrienden. Wanneer de terreur ons probeert te verdelen, kunnen we alleen verenigd zijn”, zo deelde Michel mee.

We stand with #SriLanka after the horrific attacks on Easter Sunday.



We mourn the loss of so many lives and our condolences go out to families and friends. When terror tries to divide us we can only stand united. — Charles Michel (@CharlesMichel) 21 april 2019

Touroperator Tui heeft 29 klanten die hun vakantie momenteel doorbrengen op Sri Lanka. 4 Belgen zijn op rondreis en 25 anderen hebben een vast verblijf in hotels die niet in de getroffen regio liggen. “We zijn zeker dat alle Belgen in orde zijn”, aldus woordvoerder Piet Demeyere.

Ook Thomas Cook-Neckermann heeft geen Belgische klanten in de getroffen regio’s. “Alle Belgische toeristen bevinden zich in een andere regio. We volgen de situatie nauw op en hebben contact met alle Belgen op Sri Lanka”, aldus woordvoerster Ann Engelbert. Hoeveel Belgen er exact op het eiland zitten, zoekt Thomas Cook-Neckermann nog uit.

Mensen in België die zich zorgen maken over familie, vrienden of kennissen in Sri Lanka, kunnen contact opnemen met Buitenlandse Zaken op het nummer 02/501.81.11. Aan landgenoten in Sri Lanka wordt gevraagd om contact op te nemen met de Belgische ambassade in New Delhi (India). Dat kan via het nummer 0091 98 10117931 of via het mailadres newdelhi@diplobel.fed.be.

Several blasts have been reported in Sri Lanka. If you are a Belgian citizen residing or traveling in Sri Lanka please inform the Embassy of Belgium in New Delhi that you are safe on 0091 98 10117931 or newdelhi@diplobel.fed.be — Belgium in India (@BelgiuminIndia) 21 april 2019

Ook minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) heeft op Twitter gereageerd op de aanslagen. “Ik ben triest en geschokt door de terreuraanslagen”, schrijft hij onder meer. “Ik veroordeel deze vreselijke haat. Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en hun families en vrienden.”

ik ben triest en geschokt door de terreuraanslagen op kerken en hotels op #Pasen in #SriLanka. ik veroordeel deze vreselijke haat. mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en hun families en vrienden. — didier reynders (@dreynders) 21 april 2019