OVERZICHT. Dit weten we al over het bloedbad na de aanslagen in Sri Lanka

Zondagochtend is Sri Lanka opgeschrikt door een waar bloedbad. In verschillende kerken en luxehotels in het Zuid-Aziatische land ontploften tegelijkertijd explosieven, die honderden slachtoffers en gewonden maakten. Ook een zevende en achtste explosie volgde iets na elf uur. Wat weten we al over de aanslag? Een overzicht.

De schade in de kerk in Kochchikade in Colombo is groot. Foto: AFP

Waar en wanneer precies?

Zes van de zeven explosies vonden zondagochtend gelijktijdig plaats. In de hoofdstad Colombo werden drie luxehotels getroffen: het Shangri La, het Cinnamon Grand en het Kingsbury-hotel. Drie andere ontploffingen gebeurden in kerken waar gelovigen de paasviering aan het bijwonen waren. Het gaat om een kerk in Colombo, een kerk in het 30 kilometer noordelijker gelegen Negombo en een kerk in Batticaloa, 250 kilometer ten oosten van de hoofdstad. Iets voor elf uur gebeurde er nog een zevende explosie in een hotel in Dehiwala, een voorstad van Colombo, vlakbij een zoo. Nadien werd ook een achtste ontploffing gemeld.

Hoeveel slachtoffers zijn er?

Het dodentol loopt zwaar op. Zondagmiddag spreken de officiële tellingen van minstens 185 doden en 450 gewonden.

Zijn er ook Belgen bij de slachtoffers?

Sri Lanka is een toeristische trekpleister, ook voor Europeanen. Volgens lokale media zouden er ook zeker 35 buitenlandse toeristen uit de luxehotels onder de dodelijke slachtoffers zijn. Onder hen enkelen met de Amerikaanse en Britse nationaliteit, aldus een woordvoerder van een van de ziekenhuizen van Colombo.

Het dreigingsniveau is verhoogd en het leger komt samen met de hulpdiensten op straat. Foto: EPA-EFE

Voorlopig is er nog geen sprake van Belgische slachtoffers in Sri Lanka. Volgens touroperators Tui en Thomas Cook-Neckermann bevinden hun klanten zich niet in de getroffen regio’s. De Belgische ambassade vraagt echter aan alle Belgen om zich te melden en contact op te nemen met de bevoegde instanties.

Wat weten we al over de daders?

Overheidsfunctionarissen hebben nog niet bevestigd dat het om een terroristische aanslag gaat, maar volgens lokale media lijkt het alsof de explosies gericht waren tegen religieuze plaatsen en de economie en zo goed als gelijktijdig plaatsvonden. Ze spreken van “een gecoördineerde actie van zelfmoordenaars”. Tot dusver heeft niemand de verantwoordelijkheid opgeëist.

In het verleden werd Sri Lanka meermaals opgeschrikt door bom- en zelfmoordaanslagen door de Tamiltijgers, een militante organisatie die sinds de jaren zeventig vecht voor een onafhankelijk Tamilthuisland. In 2009 werd de organisatie echter als “verslagen” beschouwd en het is lang niet duidelijk of zij nu achter de explosies zouden zitten.