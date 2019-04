Aanslagen Sri Lanka: nu al acht explosies in hotels en kerken, dodentol loopt op tot 185

De aanslagen in Sri Lanka blijven duren: in totaal vonden er zondagvoormiddag al acht explosies plaats in kerken en hotels verspreid over het land. Er vielen al minstens 185 doden en 450 gewonden en er wordt gevreesd dat de dodentol nog fors zal oplopen. De situatie is zo alarmerend dat de regering met onmiddellijke ingang een avondklok heeft ingesteld. De daders zijn geïdentificeerd als religieuze extremisten. Voorlopig is niet duidelijk of er Belgen onder de slachtoffers zijn.

Zondagochtend vonden zes explosies quasi gelijktijdig plaats: in de hoofdstad Colombo werden drie luxehotels getroffen: het Shangri La, het Cinnamon Grand en het Kingsbury-hotel. De drie andere explosies gebeurden in kerken waar gelovigen de paasviering aan het bijwonen waren. Het gaat om een kerk in Colombo, een kerk in het 30 kilometer noordelijker gelegen Negombo en een kerk in Batticaloa, 250 kilometer ten oosten van de hoofdstad. In de Sint-Sebastiaanskerk in Negombo alleen vielen minstens 50 doden, in Batticaloa minstens 25.

Iets voor elf uur gebeurde er nog een zevende explosie in een hotel in Dehiwala, een voorstad van Colombo, vlakbij een zoo. Volgens de lokale politie vielen daarbij ook minstens twee doden. En even later vond er nog een achtste explosie plaats, in Orugodawatta (in het noorden van Colombo). Het is niet duidelijk of er daar slachtoffers zijn gevallen.

2 dead in an explosion took place inside a small hotel in Dehiwela pic.twitter.com/wR5wMinueb — Azzam Ameen (@AzzamAmeen) 21 april 2019

Daders geïdentificeerd

Het ministerie van Defensie heeft zondagnamiddag aangekondigd dat met onmiddellijke ingang een avondklok van kracht is. Die geldt zeker tot maandag 6 uur. “We hebben alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen genomen om dit land en haar inwoners veilig te houden”, aldus minister Ruwan Wijewardene. “We hebben de daders geïdentificeerd, ze zullen zo snel mogelijk ingerekend worden.”

Een andere minister, Harsha de Silva, voegde eraan toe dat de zevende en achtste aanslag uitgevoerd werden door dezelfde daders als de eerste zes, “terwijl ze op de vlucht zijn voor de politie”.

#EXCLUSIVE – Face of #SriLankaTerrorAttack revealed on CNN-News18. Zahran Hashim suicide bomber behind the attack at Shangri La Hotel. According to top Intel sources, Hashim wanted to attack Indian High Commission in Colombo on April 4. | @Zakka_Jacob with more details pic.twitter.com/A1Tm94ixS8 — News18 (@CNNnews18) 21 april 2019

President Maithripala Sirisena heeft intussen de bevolking in een mededeling tot kalmte opgeroepen. Premier Ranil Wickremesinghe zit een spoedvergadering voor. “Ik veroordeel deze laffe aanslagen op onze bevolking ten strengste”, reageerde hij. “Ik roep alle inwoners op om tijdens deze tragische periode verenigd en sterk te blijven.” Hij voegt er aan toe dat de regering van Sri Lanka “onmiddellijk maatregelen neemt om de situatie onder controle te houden”.

Volgens lokale media zouden er ook zeker 35 buitenlandse toeristen onder de slachtoffers zijn. Onder hen enkelen met de Amerikaanse en Britse nationaliteit, aldus een woordvoerder van een van de ziekenhuizen van Colombo.

Ook de Duitse regering heeft al gereageerd op de vermoedelijke terreuraanslagen. “Ontzet door het bericht dat christenen in Sri Lanka tijdens de paasmis aangevallen en gedood zijn”, deelde de woordvoerder van bondskanselier Angela Merkel mee op Twitter. “We rouwen om hen en bidden voor de gewonden en families. Terrorisme, religieuze haat en intolerantie mogen niet zegevieren.”

Tamiltijgers

Sri Lanka is een toeristische trekpleister, ook voor Europeanen. Onder de gewonden in de luxehotels zouden zich ook buitenlanders bevinden. Slechts 7 procent van de bevolking van het Aziatische eiland is christelijk. De meerderheid is boeddhistisch.

In het verleden werd Sri Lanka meermaals opgeschrikt door bom- en zelfmoordaanslagen door de Tamiltijgers, een militante organisatie die sinds de jaren zeventig vecht voor een onafhankelijk Tamilthuisland. In 2009 werd de organisatie echter als “verslagen” beschouwd en het is lang niet duidelijk of zij nu achter de explosies zouden zitten.

