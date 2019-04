Huizen en auto’s moeten eraan geloven wanneer ontsnapte olifant erg agressief wordt tijdens festival

Huizen en auto’s moesten er donderdag aan geloven in de Indiase staat Kerala. Een olifant die moest paraderen tijdens een lokaal festival, werd plots bijzonder agressief tegenover alles wat in zijn buurt stond. Drie uur lang richtte het dier een ravage aan, waarna de inwoners alsnog de olifant weer onder controle kregen.

Volgens lokale media had het dier eerst geprobeerd om zijn temmer aan te vallen vooraleer hij het dorp op stelten zette. De schade was hoe dan ook erg groot. Wagens in de lucht gesmeten, en ook muren van verschillende woningen bleven niet ongeschonden. Buiten de temmer van de olifant vielen er geen andere gewonden.

Bij dierenactivisten komt het incident niet als een totale verrassing. Volgens hen is het leven in gevangenschap voor een olifant zodanig stresserend dat het uiteindelijk kan leiden tot zware agressie.