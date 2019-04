Enorme groep motorrijders maakt het bont op Antwerpse Ring

Een grote groep motorrijders heeft zaterdag voor verkeershinder gezorgd op de Antwerpse Ring. Iets na de middag was er maar één rijstrook beschikbaar. De politie heeft de groep aan de kant gezet op de E34 richting kust omdat verschillende motards zware overtredingen begingen, zoals op hun achterwiel rijden en parkeren op de pechstrook.

Het gaat om een enorme groep van honderden motorrijders. Het evenement heet ROC Antwerpen, wat staat voor ’Ride of the Century’, en wordt georganiseerd door het Nederlandse WheelieTime. Dat is een organisatie ...