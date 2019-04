VRT-presentator Bart Schols (45) is aangegrepen door de moord op zijn voormalige wiskundeleraar Guy Verbruggen (66) uit Aarschot, die door geweld om het leven kwam in Thailand. “Ik heb veel aan hem te danken. Hij stond me bij op de moeilijke momenten. Zonder hem zou ik niet staan waar ik nu sta.”

