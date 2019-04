Druk verkeer verwacht tijdens warm paasweekend, extra treinen richting kust

Zaterdag wordt een warme en zonovergoten dag. Zondag en maandag blijft het droog en zonnig. Het Vlaams verkeerscentrum verwacht daarom dat het druk wordt op de weg, zeker richting kust. ‘Vertrek vroeg, of pas na de middag.’

Klik hier voor de meest actuele verkeersinformatie.

Zaterdag schommelen de maxima van 19 graden aan zee tot 25-­26 graden in het centrum en in het noorden, meldt het KMI. Zondag klimmen de temperaturen richting 23-­24 graden in het centrum van het land bij een matige oostnoordoostenwind. Paasmaandag verloopt droog en zonnig met regelmatig hoge wolkensluiers. Het is opnieuw warm met maxima tot 24 graden op veel plaatsen, bij een matige oostzuidoostenwind.

Het prachtige lenteweer zal heel wat mensen op de been brengen dit weekend. “Vooral richting kust zal het druk zijn, want als het goed weer is, wil iedereen naar de zee. Hou de verkeersinformatie in de gaten en vertrek heel vroeg, of net na de middag”, raadt Bruyninckx aan. “Neem voldoende fris water mee, voor het geval je in een file terechtkomt.”

Extra treinen

Wie geen zin heeft in lange files, kan de trein nemen. De NMBS begint goed voorbereid aan het paasweekend. Er worden extra treinen ingelegd van en naar de kust, laat het persagentschap Belga weten. Bovendien wordt de capaciteit van een aantal reguliere treinen tussen Antwerpen-Centraal en Oostende opgedreven.

Van zaterdag tot en met maandag worden dagelijks acht extra treinen ingelegd. Twee vertrekken uit Luik-Guillemins en één uit Leuven naar Oostende. In Hasselt wordt een extra trein ingelegd naar Blankenberge. Die vier rijden ‘s avonds ook terug.

Tijdens het paasweekend kunnen reizigers gebruikmaken van een weekendbiljet, waarmee ze voor de helft van de prijs naar overal in België kunnen reizen. Dat ticket is geldig van vrijdagavond tot en met maandag.

Kans op buien

Dinsdag krijgen we afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Het blijft daarbij overwegend droog maar aan het einde van de namiddag is een lokaal buitje niet geheel uitgesloten. Het is nog warm met maxima tot 23 graden in het centrum van het land.

Woensdag begint waarschijnlijk droog met regelmatig wat zon, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe alsook de kans op buien, mogelijk met onweer. Het wordt nog zo’n 20 graden in het centrum.

Donderdag wordt het wisselvallig met verspreid over het land enkele buien bij temperaturen die in het centrum rond zo’n 17 graden schommelen. Vrijdag is het vaak bewolkt met af en toe ook wat zon, en kans op een paar buien. Het wordt zo’n 15 graden.