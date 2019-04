Appartement huren kost gemiddeld 700 euro

Wie vandaag op de private huurmarkt in Vlaanderen een appartement huurt, betaalt daar gemiddeld 700 euro per maand voor. Dat blijkt uit cijfers van de Confederatie van Immobiliënberoepen van België (CIB).

Jaarlijks worden in Vlaanderen 80.000 à 100.000 huurcontracten afgesloten. De huurmarkt is een weinig transparante markt. In tegenstelling tot de verkoopprijzen van woningen waren er tot nu toe geen representatieve cijfers voor de hele Vlaamse huurmarkt. De CIB analyseerde daarom 36.000 huurcontracten die in 2018 via een vastgoedkantoor werden afgesloten. Bij twee op de drie verhuringen op de Vlaamse vastgoedmarkt gaat het om appartementen. Intussen slinkt het aantal huurhuizen zienderogen.

Foto: CIB

Uit die analyse blijkt voorts hoe sterk de huurprijzen in Vlaanderen variëren. Van de dertien Vlaamse centrumsteden is de gemiddelde huurprijs met 872 euro het hoogst in Antwerpen. Daarna volgen Leuven (811 euro), Mechelen (772 euro) en Gent (762 euro). De andere centrumsteden zitten onder het Vlaams gemiddelde van 700 euro.

De top vijf van de duurste gemeenten in Vlaanderen wordt aangevoerd door Wezembeek-Oppem, Knokke-Heist en Kraainem, met gemiddelde huurprijzen voor een appartement van boven 1.000 euro per maand. Voor de laagste huur moet men in Menen (525 euro) zijn.

Vlaams-Brabant duurste provincie

Net zoals op de koopmarkt is ook op de huurmarkt Vlaams-Brabant met voorsprong de duurste provincie. Voor een appartement betaal je er gemiddeld 780 euro per maand. Het verschil met Antwerpen (747 euro) is echter niet zo groot. West-Vlaanderen is dan weer de goedkoopste provincie (654 euro voor een appartement), zeer dicht gevolgd door Limburg (658 euro) en Oost-Vlaanderen (687 euro).

Huurprijzen per provincie:

Foto: CIB

Foto: CIB

Foto: CIB

Foto: CIB