Gewapende groep doodt 13 mensen tijdens feest in Mexico

In Minatitlán, een stad in de Mexicaanse deelstaat Veracruz, zijn vrijdagavond op een privéfeest dertien mensen gedood door een gewapende groep. Dat meldden de lokale autoriteiten.

Volgens getuigen en overlevenden doken de aanvallers rond 21 uur lokale tijd (zaterdagnacht 4 uur Belgische tijd) op in het restaurant, waar een privéfeest aan de gang was. Ze probeerden een van de gasten te ontvoeren, maar de andere genodigden grepen in om dat te voorkomen.

Volgens de Staatsveiligheid vroegen de aanvallers naar een persoon die bekend staat als ‘El Beky’. De onbekenden “openden het vuur en doodden zeven mannen, vijf vrouwen en een minderjarige”, klinkt het in een mededeling van Staatsveiligheid, waarin ook staat dat drie mannen en een vrouw gewond raakten.