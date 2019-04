Zeker twintig miljoen voor gestolen platen bij Edgar P. Jacobs Stichting

In het onderzoek naar de verdwijning en de clandestiene verkoop van de orginele platen van Blake en Mortimer, de stripreeks van striptekenaar Edgar P. Jacobs, heeft het Brusselse gerecht recent oldtimers in beslag genomen van Philippe Biermé. Dat berichten de Sudpresse-kranten.

De gewezen voorzitter en liquidateur van de Edgar P. Jacobs Stichting is al enkele maanden geleden in verdenking gesteld in de zaak. Hij wordt verdacht van misbruik van vertrouwen en witwassen, net als een tweede verdachte.

De Sudpresse-kranten schrijven zaterdag dat de Parijse galeriehouder Daniel M., die in 2015 een lot Blake and Mortimer-platen zou gekocht hebben van Biermé, ook in verdenking gesteld is.

Bij Daniel M. zouden facturen uit 2017 gevonden zijn voor de aankoop van dat lot, voor een bedrag van 3,8 miljoen euro. Volgens de krant is er zeker 20 miljoen euro betaald voor de verschillende verdwenen platen die verkocht zijn, althans voor de platen die de speurders konden traceren.