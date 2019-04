Wa make? Shtijl. Vies veel. Afgelopen week hield de Italiaanse Universiteit van Bologna een congres over het (taal)patrimonium dat de Italiaanse mijnwerkers in Limburg hebben achtergelaten. “Het vreemde mijnwerkersjargon - dat een mix was van Frans en Italiaans - is overgenomen door de jongeren en zo geëvolueerd tot de citétaal die het nu is”, zegt de van Genk afkomstige Stefania Marzo (42), professor Italiaanse Taalkunde aan de KULeuven, die er een lezing gaf.