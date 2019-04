Bonte luidt alarmbel over Belgische kinderen in Syrische kampen

Kamerlid Hans Bonte (sp.a) wil dat de regering snel een B-Fast Team naar Syrische vluchtelingenkampen stuurt om Belgische kinderen die er in acuut levensgevaar verkeren terug naar ons land te halen. Volgens Bonte is de situatie zo precair dat drie kinderen voor hun leven vechten, terwijl eind vorige maand twee kinderen overleden zijn.

De burgemeester van Vilvoorde luidt de alarmbel over de situatie van de Belgische kinderen in de vluchtelingenkampen. “Er gaan kinderen dood en de Belgische regering staat erbij en kijkt ernaar”, klinkt het fors. “De regering laat liever kinderen sterven dan dat ze de moeders hier berecht.”

Volgens hem is de situatie in de kampen in het noordoosten van Syrië dramatisch sinds de val van het laatste bolwerk van terreurgroep IS. “Op enkele weken tijd steeg het aantal vluchtelingen in het kamp Al-Hol van 20.000 naar 70.000. Onder hen bevinden zich ook een vijftigtal geïdentificeerde Belgische kinderen. Het zijn er vermoedelijk meer. Hieronder ook tal van kinderen van wie de ouders - of een ervan - destijds vertrokken zijn uit Vilvoorde”, aldus Bonte.

Hij vreest dat een massa kinderen dreigt te sterven aan ondervoeding en een gebrek aan medische verzorging. Hij verwijst daarbij naar twee Belgische kinderen die einde maart stierven: een van negen maanden en een van anderhalf jaar. Op dit moment vechten volgens Bonte drie andere kinderen voor hun leven: twee die een amputatie hebben ondergaan en een wegens ondervoeding.

Bonte wil dat de regering nog deze week het licht op groen zet en B-Fast ter plaatse stuurt om de Belgische kinderen die in acuut levensgevaar verkeren, te repatriëren.