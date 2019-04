Carrière van politieman die vrouw en twee kinderen doodde, verliep stilaan dramatisch

De carrière van Peter P. (50), de agent die woensdagavond zijn vrouw Dominique (40), dochter Jamie (11) en zoon Jack (9) doodschoot, was allesbehalve onbesproken. Na enkele tuchtonderzoeken en betrapping toen hij met zijn dienstvoertuig richting het containerpark reed, volgde een overplaatsing naar ‘het strafkamp’. “Hij was uitgerangeerd, maar eigenlijk best nog gelukkig.”