HBO niet opgezet met tweets van Trump en Zuhal Demir

Betaalzender HBO is niet opgezet met politici die Game of Thrones gebruiken voor ‘politieke doeleinden’.

Trump tweette donderdag een foto in de stijl van de serie na de publicatie van het rapport van speciaal onderzoeker Mueller. Ook Limburgs N-VA-lijsttrekker Zuhal Demir postte een campagnefilmpje in Thrones-stijl. “Directe inbreuk op auteursrechten en naburige rechten. Ik zou dit snel verwijderen”, zeggen enkele twitteraars.

Het is niet de eerste keer dat Trump beeltenissen en slogans uit de populaire HBO-show gebruikt. Zo tweette hij in het verleden al een foto met ‘sanctions are coming’. “Hoe zeg je inbreuk op auteursrecht in het Dothraki (één van de talen uit de wereld van de reeks. nvdr.)?”, antwoordde de zender toen op Twitter.

Ook deze keer is de zender niet opgezet met de ‘hommage’ van Trump. “We begrijpen het enthousiasme (van Trump nvdr.) voor Game of Thrones, nu het finale seizoen van start is gegaan, maar we zouden graag hebben dat ons beschermde intellectuele eigendom niet gebruikt wordt voor politieke doeleinden.”

Zuhal of Limburg - Mother of Lions

Een gelijkaardig geval op de Twitterpagina van Limburgs lijsttrekker voor N-VA Zuhal Demir. Het filmpje werd volgens de politica gemaakt door haar pluszoon. Opvallend is dat de N-VA-politica zich de moeder van ‘leeuwen’ noemt. De leeuw is ook het symbool van House Lanister en wie een ooit ook maar een halve aflevering van GOT zag, zal begrijpen de Lanisters niet bepaald sympathiek zijn.

Naast hoongelach kreeg Demir ook een waarschuwing. “Directe inbreuk op auteursrechten en naburige rechten. Ik zou dit snel verwijderen”, klonk het. Maar Telenet, dat de rechten heeft op het gros van de HBO-content in ons land, vermoedt dat HBO dit zal laten passeren. “Het is niet de eerste, noch de laatste parodie”, klonk het.