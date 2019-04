Franse politie woedend op Belgische truckchauffeur die dutje doet

Een slapende Belgische vrachtwagenchauffeur werd in Normandië dronken, op het midden van de weg, in zijn vrachtwagencabine aangetroffen.

De man werd in een ontnuchteringscel geplaatst en had acht uur na het incident nog steeds 1,38 gram alcohol in zijn bloed. Dat zegt nieuwswebsite Infonormandie op vrijdag.

Toen de agenten donderdag rond middernacht ter plaatse kwamen, merkten ze op dat er een vrachtwagen op het midden van de weg stond. De cabinedeur was open en de motor liep nog. In de vrachtwagencabine werd volgens de Franse politie een Belgische chauffeur al slapend en “stomdronken” aangetroffen.

A 23h30 les ?????d'Aumale sont appelés pour un convoi exceptionnel au milieu de la RD 929. Le conducteur belge ivre-mort dort dans sa cabine, moteur tournant. Outrage et refus d'éthylomètre

Ce matin à 08h30, un taux de 1,38 g/L est constaté @Gendarmerie pic.twitter.com/4amOSvHXrq — Gendarmerie de la Seine-Maritime (@gendarmerie_076) April 19, 2019

De man beledigde de politie en weigerde de blaastest af te leggen. Hij werd naar een ontnuchteringscel gebracht en in hechtenis genomen.